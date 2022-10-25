賈靜雯出道多年憑著亮麗外表、優雅氣質，加上精湛的演技受到眾人喜愛，而與賈靜雯感情要好的大女兒梧桐妹（Angel），也因此備受眾人矚目，如今剛滿17歲的她越發俏麗，也經常在社群媒體上分享火辣穿搭照，吸引大批網友注意。而對於女兒穿著打扮越來越成熟、性感，修杰楷24日參加活動時問到此事也回應了。

梧桐妹自從開設社群帳號後，便經常在分享穿搭，日前更曬出穿著低胸BRATOP搭配網襪的火辣自拍照，以及穿著黑色深U上衣逗貓玩的照片，大方展現豐滿的上圍曲線及火辣好身材，令網友們看了紛紛TAG媽媽賈靜雯，並留言「靜雯要擔心了」、「小小年紀這樣不好看」、「妳很漂亮的，但穿著不適合妳」、「好性感」、「不伸舌頭更有魅力」、「這屬於媽見打系列」、「可以再性感一點，如果媽媽受得了的話」；就連舅舅衛斯理看到她的網襪穿搭都忍不住表示「絲襪破成這樣還穿，舅舅看了好心疼，等你回來舅舅帶你去買新的哦」，意外吸引大批網友熱議。

對此，修杰楷24日參加活動時也被問到此事，他透露有時候看不下去時也會提醒Angel「這真的太誇張了吧！不好看啊！畢竟我是教官，有看過軍營有人穿這樣的嗎」，但他也認為這個年紀的小朋友敢做敢秀，想展現身材都OK，不要走光就好」，接著解釋其實Angel很乖，會聽他們講，只是Angel有時候也會調皮回應「要你管」讓他有些無奈，反倒是賈靜雯臉色有點變化，心情比較複雜一點。