南韓11人新人男子團體「OMEGA X」近日前往美國展開巡迴演唱會時，竟爆出他們遭公司女代表當街飆罵並甩耳光的事件，其中一名成員宰漢甚至虛弱到倒地，但女代表仍繼續辱罵，而網路上原本只流傳他們對話的音源檔，就已讓眾人相當憤怒，24日南韓媒體更公開了影像檔，清楚拍到女代表激動飆罵宰漢的畫面，再度引起眾人撻伐。

根據南韓媒體《SBS News》釋出的影片檔中，可以看出OMEGA X成員們在結束表演後準備返回飯店休息，但在路上就疑似與公司姜姓女代表起衝突，姜代表大聲吼著「想吵架啊！像你們這種人，覺得有需要收到愛嗎？會耍大牌了是嗎？你以為你是誰？又不是靠你們自己走到這一步的」，接著宰漢無力的坐在地上，姜代表看到這幕後竟忍不住痛罵「金宰漢累到快死了嗎？乾脆不要當偶像了，每天都病成這樣，還不站起來嗎？給我站起來！」，其他成員看到後也連忙出面阻止「別這樣，代表！他現在都病成這樣了」，但姜代表仍不放過宰漢，更加失控的尖叫「請問一下，我病到快暈厥時你們有這樣對待過我嗎？我昏倒幾次了你們知道嗎？給我起來金宰漢」、「你是在演戲嗎？」。

而對於姜代表飆罵一事也引起韓國民眾的高度關注，姜代表事後接受媒體訪問，否認自己施暴，更賣慘表示自己在搭飯店電梯前也無力的跌坐在地上，甚至要眾人去直播留言區看看，不少網友都支持她表示「哪有這麼會照顧成員的公司」，並強調自己都用尊敬語跟成員們對話，表示對他們的尊重，也願意與成員們對談證明自己所言不假。但網友看到影片後，依然相當氣憤，表示「這叫沒施暴嗎」、「太扯了」、「根本把虐待孩子合理化」。

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