南韓女子天團BLACKPINK，時隔4年再次舉辦世界巡迴演唱會「BORN PINK」，票券立即搶購一空，引起全球粉絲的期待。而目前正在美國展開巡演的她們，仍不忘透過社群媒體與粉絲們互動，其中人氣成員Jennie便一連在個人IG上公開一系列在後台的造型側拍，火辣的穿搭立即引起粉絲們的目光。

Jennie日前在個人IG上PO文，感謝前兩場位於美國達拉斯（Dallas）粉絲的熱情支持，接下來就會移到休士頓（Houston）進行接下來的巡迴演唱會。而在她公開的照片中，只見她穿著一件藍色繞頸的造型BRATOP，搭配超短百褶短裙與長襪，對著鏡子自拍，而短裙裡疑似只剩黑色小褲，使她纖細蠻腰與性感翹臀曲線一覽無遺；另一套皮質外套裡，則是只穿著紅色的內衣，搭配超短熱褲，大方展現曼妙身材與性感腿根，令粉絲看得直噴鼻血，瞬間吸引超過541萬人按讚。

事實上，敬業的Jennie不久前才發生疑似舞台意外，當時正在與其他成員熱舞的她，疑似耳機漏電，讓她嚇到尖叫並踉蹌蹲坐在地，但為了表演過幾秒鐘後她便立刻站起來，回到隊伍中繼續完全當晚的演出，但粉絲們看到後都相當心疼，因為這已經不是第一次耳機漏電，過去Jennie就曾發生過耳機漏電、爆音的情況，讓她在表演中不斷露出不適表情。因此粉絲們紛紛湧入官網留言痛批公司「太危險」，希望他們更重視藝人的安全。

BLACKPINK巡迴演唱會首站首爾場已在本月16日落幕，之後將陸續在北美洲、歐洲、亞洲、大洋洲，以及台灣高雄演出，雖目前主辦單位尚未公開購票，仍讓粉絲們相當期待。