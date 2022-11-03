南韓首爾梨泰院本月29日晚間發生「嚴重踩踏事故」，最後造成156人死亡、151人輕重傷，震驚國際，其中還包含26名外國人死亡、15人受傷，而將遺體運送的費用相當昂貴，因此在此次意外中喪生的25歲俄羅斯女子尤莉安娜（Yuliana Park）父親，便公開喊話尋求幫助，沒想到竟獲得「氧氣美女」李英愛的主動聯繫，幫助罹難者回歸家園。

根據南韓媒體《體育朝鮮》的報導，尤莉安娜的父親朴亞瑟（Arthur Park）在當地的一間療養院工作，收入並沒有很高，也沒想到女兒會在梨泰院慘案中意外喪生。心碎的父親雖希望能將女兒的遺體送回俄羅斯，但又籌不到足夠的金錢而陷入困難，他因此透過媒體向外界喊話，希望能經由募資將女兒送回家。

報導中也指出，運送遺體的費用包含450萬韓幣的遺體防腐費、450萬韓幣的交通費，以及將遺體運送至港口的救護車費50萬韓幣，總計大約950萬韓幣（約新台幣21.5萬元），且這艘渡輪將在4日於江原道啟程，若錯過這班還要再等一周，讓這位父親心急如焚，也吸引大批網友轉發。

而李英愛得知消息後，立即透過韓國殘疾人基金會主動向朴亞瑟聯絡，透露「我想要幫助因為經濟困難而無法返回祖國的尤莉安娜和她的家人」，南韓政府、俄羅斯大使館與民間團體也伸出援手，希望能以最快的速度將尤莉安娜送回家。