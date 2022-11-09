歐洲誓言要擺脫對俄羅斯能源的依賴，自北溪管線遭大幅削減天然氣供應後，歐洲尋求進口液化天然氣（LNG）以填補供應缺口。然而，俄羅斯也是液化天然氣出口大國，歐洲最終可能免不了進口俄液化天然氣，而這也與其計畫背道而馳。

商業內幕報導，歐洲計劃進口液化天然氣來取代俄羅斯北溪管線的天然氣供應，以阻斷該國對烏克蘭軍事行動的金援，然俄羅斯作為液化天然氣主要出口國，最終可能演變成歐洲進口俄羅斯液化天然氣以取代俄羅斯的管線天然氣供應缺口。

根據數據顯示，俄羅斯10月液化天然氣出口年增1.1%，創今年3月以來新高，其中大陸、法國和日本是最大進口國。而隨著歐洲進入冬季後對天然氣需求激增，部分供應可能流向部分歐盟成員國。

根據Politico援引歐盟執行委員會數據顯示，今年以來截至9月，俄羅斯液化天然氣出口歐洲運輸量年增46%，達到165億立方米。

即便如此，透過液化天然氣進口仍無法填補管線天然氣的供應量，數據顯示，今年前9個月，俄羅斯管線對歐輸送天然氣達542億立方米，2021年同期則為1057億立方米。

此外，歐盟對俄羅斯液化天然氣的進口，也易使其受到俄烏戰爭所帶來的潛在政治影響。哥倫比亞大學全球能源政策研究員Diego Rivera Rivota和Anne-Sophie Corbeau表示，俄羅斯現在能將液化天然氣武器化，一旦與進口國關係惡化，便會取消合約。

他們補充，「持續對俄羅斯液化天然氣的依賴伴隨著風險，能源供應在當前地緣政治環境中被用以勒索的政治工具」。