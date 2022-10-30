YouTuber界的最高榮譽「走鐘獎」於昨(29)日登場，不少頗具名氣與影響力的YouTuber也共襄盛舉，其中知名YTR理科太太在前往會場的途中遇上車禍，她不改冷靜作風在車上淡定補妝，現身紅毯時以一襲超火辣禮服，罕見露出白皙深邃的上圍，讓網友們紛紛大讚美炸了。

理科太太本屆入圍「訪到心坎獎」、「最佳影響力獎」兩大獎，理科太太也在社群上曬出當天典禮的表演的片段，只見台上的脫口秀演員賀瓏說道：「而今年YT圈，有離婚先生，也有離婚太太，喔，是理科太太」顯然是在拿理科太太先前鬧得沸沸揚揚的離婚一事開玩笑，令人驚訝的是，理科太太非但沒有生氣，而是豪氣地將上身的披蓋在上身的外套脫掉，露出深低領口的「超兇上圍」，大方展現自己的女王氣勢，而原本戲謔的笑聲也馬上轉變為佩服的驚呼聲。

而這段影片被網友大讚，「超美 直接100分」、「最後一下情商高到respect自信女人最美」、「雙商高的女人」、「有自信的女人最漂亮」、「把外罩脫掉那一幕好辣好欣賞理科太太的應對」，而對於理科太太以一襲無袖黑色亮片禮服，罕見露出「超兇部位」登場，白癡公主受訪時開玩笑嗆「墊很多」，理科太太則回嗆，「她才墊超多！平常才不是這樣，我目測大概有一兩三個吧！」

據了解，這此走鐘獎的禮服選擇，理科太太原本其實想選長袖禮服，但後來聽從公司安排改以黑色無袖禮服現身，被問到感情現況，她表示沒有追求者，現在重心還是放在工作，第一次參加走鐘獎，她抱持著好玩的心態，期待看見許久沒見的大家。