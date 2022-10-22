金鐘57戲劇節目頒獎典禮今(22日)晚間在國父紀念館舉行，33歲女星楊小黎和《俗女養成記》男星陳家逵擔任星光大道主持人，典禮主持人曾寶儀也大讚男星陳家逵很厲害，女星蔡淑臻以《我是自願讓他殺了我》入圍迷你劇集女主角獎，她今天一襲藍色禮服，十分亮眼。

女星蔡淑臻今日以一襲方領藍色禮服和披肩長髮現身紅毯，纖細身材走起紅毯宛如走伸展台，身姿搖曳充滿韻味，讓網友紛紛大讚「蔡淑臻好美好美好美，最愛她了」、「淑臻紅毯第一美」、「美到發瘋」、「好仙」、「好白好美啊」、「模特兒靈魂瞬間上身」、「就是名模走秀」、「好有氣質」，第一次以電視電影類女主角入圍，蔡淑臻承認：「想要拿獎的心情會越來越堆疊」。

今年金鐘獎將於10月21、22日在國父紀念館舉辦節目類與戲劇類獎項，今年更特別開設網路票選人氣活動，讓觀眾選出心目中最佳的戲劇節目，而「金鐘57最具人氣票選活動」已結束，票選結果將於頒獎典禮中公佈，入圍的戲劇節目有《火神的眼淚》、《俗女養成記2》、《華燈初上》等，最終由誰奪得還待典禮中揭曉，年度熱門夯劇《華燈初上》主演楊謹華與林心如都提名戲劇節目女主角獎，此外歌仔戲天王陳亞蘭是首位女性入圍戲劇節目男主角獎，不知最後花落誰家，令不少粉絲期待。