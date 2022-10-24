周興哲昨開心出席演唱會慶功。（陳俊吉攝）

周興哲3場小巨蛋演唱會「Odyssey旅程」23日圓滿落幕，昨最後一場尾聲，他當著滿場1.1萬名觀眾面對，向未婚妻趙岱新示愛「I Love You」，謝謝她陪伴自己走過低潮，讓坐在台下力挺他的趙岱新害羞摀臉；慶功提及這幕感人畫面，周興哲表示過去自己低潮時她給了很多鼓勵，「像金曲沒入圍等等，她會說『沒關係你最棒』，隨時幫我打氣」；至於求婚成功後何時舉辦婚禮？他坦言已和趙岱新著手討論，嚮往海島婚禮或飛到法國舉辦，希望2年內可以完成婚事。

他表示求婚成功後內心踏實許多，直言在這個行業（演藝圈）要談感情真的很不容易，「公開戀情要很有膽量才會去做，我想做個榜樣，愛一個人就要大膽說出來」；好奇他之後演唱會有沒有可能找未婚妻擔任嘉賓？周興哲笑回：「她的（歌喉）就是『一般人』，偶爾在家來個幾句，會問我『唉，我剛是不是（音準）很準』，我有時候會糾正一下。」

至於在演唱會上提到曾經歷低潮？周興哲透露自己曾因沒有入圍金曲獎而沮喪，他在這次演唱會首場時向金曲評審喊話，昨晚慶功再次提醒：「金曲真的...讓我入圍一下嘛拜託，做音樂真的很辛苦。」但周興哲將於下月先參與金馬頒獎典禮盛會，入圍本屆最佳新演員及最佳原創電影歌曲的他有望一舉奪獎，「入圍真的是一個很大的肯定，我終於能理解為什麼大家入圍時心情為什麼那麼開心，認真做的作品被評審看見，是滿快樂的事情」。