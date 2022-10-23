第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於22日晚間落幕，在典禮前具有極高得獎呼聲的《華燈初上》入圍11項卻全數槓龜，林心如也自嘲「史上最大槓龜團體」，並自我期許表示「金盃、銀盃，不如觀眾的口碑。」此外，《華燈》抱憾的結果在網路上引發熱烈討論，金鐘評審陳慧玲也發言吐露內幕。

本屆金鐘獎戲劇類獎頒競爭太過激烈，甚至出現同劇演員互相廝殺的情況，像是楊謹華、林心如都是《華燈初上》中的演員，兩人共同角逐「最佳女主角」。原本，陳慧玲表示有評審提議雙蛋黃讓林心如與楊謹華共同拿獎，但結果出爐後，楊謹華在視后之戰只差1票惜敗《四樓的天堂》謝盈萱，而先前入圍11項的《華燈初上》也全數槓龜。

評審總召陳慧玲受訪表示，今年競爭太激烈，「《華燈》其實我真的覺得非常遺憾。今年類型非常多元，評審口味都不一樣，我們9個獎項，這麼多戲競爭，因此無法用減法做選擇，只能用加法評選。雖然《華燈》很棒，受許多評審喜歡，但在最後投票結果，就是連一項都沒有中。」

陳慧玲受訪表示，《華燈》很可惜都未得獎。（圖／三立提供）

此外，也有網友以「華燈初上於金鐘57的結果算意外嗎」為題，在PTT上發文詢問。對此，大部份網友表示華燈強在「行銷手法」但是「劇情太拖沓」紛紛留言「可惜沒有最佳行銷獎，不然一定得」、「只能說各項平均分有，沒有頂尖分」、「劇情如果第一季在加幾集完結就很棒，但加上二、三季就太多了」、「華燈行銷資源跟手法都很足，但這跟劇好不好看是兩件事。」