王鍾錡與王鍾惟小時候的合照。（新視紀整合行銷提供）

「2022海客祭」將於29、30日在永安海螺文化體驗園區舉行，美秀集團將擔任29日壓軸演出， 且美秀集團鼓手王鍾錡也將與親弟弟、客家創作歌手王鍾惟合作，展現客家兄弟情，2人雖是親兄弟卻很少合照，日前特別分享2人小時候的合照，不少網友驚呼「太可愛了」。此外，金鐘57戲劇節目女主角獎入圍的范宸菲，也將於海客祭上演唱多首自己的創作曲，曾獲2019客家流行音樂大賽叁獎、最佳作詞雙獎的她，預告今年將發行首張客語專輯。

金曲客語歌后楊淑喻將與SKARAOKE合作演出，她表示，之前雙方沒有合作過，但已久仰大名，因為他們太有默契，彩排時就很快融入他們，很期待這次的演出。身為台灣獨一無二的指標性SKA樂團的SKARAOKE，首次與楊淑喻合作，日前彩排再次見證她聲音的能量。

SKARAOKE誇讚楊淑喻的歌聲很棒，非常有穿透力，由於楊淑喻的音樂與聲音跟SKA的氛圍非常相像，這次將吉拿罐子的知名的曲目，改編進SKA與雷鬼的元素，彩排時發現彼此都有很棒的和諧，讓他們更期待現場的演出。而出道14年的SKARAOKE也希望明年有機會可以舉辦專場，邀請大家來海客祭把腳跳到隔天都會酸。