藝人劉品言以《華燈初上》入圍戲劇節目女配角獎，當晚走紅毯時以一襲黑色平口禮服登場，側面鏤空相當搶眼，不過事後曬出在典禮上穿的禮服照，居然藏了超大亮點，讓她忍不住表示：「沒讓我上台走走可惜了吧」。

劉品言這次走金鐘紅毯為了「阿季」謝瓊煖拚輸贏，只見黑色平口禮服從側邊鏤空露出大片肉色，背後更直接挖空，展現性感的火辣身材，雖然最後無法順利摘金，但她則是樂觀看待此事，直言：「有得獎沒得獎，我都活成眾人羨慕的樣子」，也感謝當天團隊的照顧：「有親友團助陣，有團隊照顧，我真的很幸福有你們，謝謝大家忙碌的一整天」。

劉品言昨(23日)曬出金鐘獎第二套禮服照，只見她對著鏡頭擺出撩人POSE，展露出性感的成熟韻味，身穿的白色禮服開高衩直逼腰部，露出一雙不科學的修長美腿，接著一個轉身，只見背部整個鏤空，整片雪白肌膚全被看光，讓她開玩笑寫下：「這個美背，沒讓我上台走走可惜了吧」，接著強調會深愛著演戲一輩子，也會繼續用盡全力努力，希望能再給她多點機會。

對此，網友紛紛留言：「這才是女神啊！繼續堅持下去，等妳上台領獎喔」、「真是美慘了啦，妳超棒，一輩子都會喜歡看妳演戲！加油」、「真的超想看到妳跟阿季都上台然後廝殺的」、「-這麼美沒上台真的好可惜，一直很喜歡看你演戲，永遠支持你的，明年獎就是你的了」。