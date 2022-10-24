《哈利波特》演員羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）在電影中飾演「海格」一角聞名，未料於本月14日逝世，享壽72歲，日前英國媒體公開死亡證明書，提到他生前飽受呼吸道感染及敗血症等病折磨，年初就傳出病情惡化的消息。

根據英媒《Daily Star》報導，羅比寇特蘭的死亡證明書日前被公開，內容提到逝世主因，主要是多年來被6大疾病纏身，包括敗血症、肥胖、下呼吸道感染、心臟房室傳導阻滯及第2型糖尿病等，先前更傳出飽受骨關節炎折磨的他，近年只能靠輪椅行動，遭到病魔折磨的他，年初更傳出病情惡化，還因為健康亮起紅燈，6月時無預警取消出席公開活動，沒想到10月就不敵病魔逝世。

經紀人表示羅比寇特蘭於蘇格蘭伏爾克某醫院逝世，由妹妹、前妻和兩個子女陪他走完人生最後一程，也呼籲外界在此感傷時刻，能給羅比家人多一點隱私空間，更透露他所扮演的海格一角「為全世界的兒童和成人帶來歡樂」，20多年來每週都會收到大批粉絲來信。

羅比寇特蘭逝世消息傳出後，《哈利波特》演員們紛紛難過哀悼，作者J.K.羅琳更在推特貼出昔日合照，悲痛表示：表示「我再也不會認識像羅比這樣的人了，他是一個令人難以置信的天才，一個無庸置疑的天才。我很幸運能認識他，一起工作，一起開懷大笑。向逝者的家人，尤其是他的孩子們，表達我的愛和最深切的哀悼。」