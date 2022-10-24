楊謹華在《華燈初上》演活媽媽桑「蘇媽媽」，未料在金鐘輸給《四樓的天堂》的謝盈萱1票，5度和視后擦身而過，讓許多網友替她抱不平，直言「楊謹華真的需要一座欸」，雖然沒有得獎，但她在頒獎典禮上的禮服備受討論，被網友指出「撞衫」知名彰化地標，對此，她也幽默做出回應。

楊謹華以一襲黑白相間的晚禮服現身金鐘盛會，被網友發現與彰化知名地標「芳苑燈塔」相當神似，並將照片貼在臉書「二林人大小事」，引發一大票人熱議，紛紛留言回應：「王功漁港最佳代言人」、「王功燈塔在導覽界有號稱全台最時尚燈塔的傳說喔」、「難怪我有種特別熟悉的感覺」、「請她來王功海灘旅遊代言人」。

對此，楊謹華也幽默做出回應：「是不是跟我一樣一見鍾情，這套禮服復古又優雅，試裝時就知道是它了，也算是一見鍾情，雖然沒得獎，但至少我還有芳苑燈塔，歡迎大家一起來打卡」，網友也紛紛留言：「很美、很有印象的一套衣服！你比燈塔還要耀眼呀」、「只有蘇媽媽能穿出燈塔界的女神」、「芳苑燈塔是地標，而您…早就已是標的」、「不是每個人都能駕馭！超美的」。

楊謹華雖再次和金鐘視后擦身過，但她樂觀看待這一切，除了感謝公司無微不至的照顧，讓她可以放心去做演員該做的事，強調這是何等幸福又幸運的事，自己也會繼續表演下去，繳出漂亮成績單，但也不忘幽默表示：「魚與熊掌無法兼得，下次爭取拿最佳女主角獎，就先不拿紅毯第一美了，我有了一個新外號叫楊一票，請多指教」。