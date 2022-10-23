「第57屆電視金鐘獎」戲劇類獎頒典禮於昨（22）日晚間登場，今年「戲劇節目女主角獎」競爭激烈，最後由謝盈萱奪得，而原先呼聲相當高的楊謹華再度擦身視后，台下的真實反應全被錄下，被外界大讚「非常有風度」。

本屆金鐘獎是楊謹華第5度角逐視后，在獎項揭曉前，主持人曾寶儀一句「今年沒有柯佳嬿啦！」幽默助陣，讓坐在台下的楊謹華笑出來比讚，但楊謹華最終仍未獲獎，但當時的她也被拍到微笑替謝盈萱鼓掌、大方握手等畫面，被外界大讚「非常有風度」，也紛紛替她加油，祝福她能夠繼續帶來好作品。雖與獎項擦身而過，典禮結束後，老公有在第一時間給愛的抱抱，之後出席慶功宴時，但她隨音樂擺動身體入場時卻沒注意腳下，便跌坐在台階上，讓林心如和劉品言見狀趕緊攙扶。

楊謹華大方給予祝福。(圖/三立)

實際上楊謹華過去曾多次入圍金鐘「戲劇節目女主角獎」提名，2016年以《一把青》師娘一角入圍，但當時敗給《必娶女人》柯佳嬿；2020年楊謹華再以《鏡子森林》角逐視后，當年則是敗給以《想見你》入圍的柯佳嬿，且雙方僅有一票之差。

由林心如擔任總製作人的《華燈初上》，第57屆電視節目類金鐘頒獎典禮總共入圍11項大獎，不料全摃龜，楊謹華在慶功宴上得知以一票之差輸給謝盈萱，她強忍淚水地說：「嗯...是不是每次都差一票？但不管差幾票，我都覺得我要繼續演，之後就再接再厲囉，沒得獎也不會阻擋我們喜歡演戲」，令人惋惜不已。