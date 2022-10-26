楊祐寧和老婆Melinda結婚2年育有1女，上月他在YouTube頻道分享日常生活，他透露老婆有1天醒來，突然跟他說「我夢到你跟別的女生去跳舞，我現在不想跟你講話」，讓他傻眼表示：「我什麼都沒做，但是我現在要開始道歉了」。

楊祐寧分享夫妻間日常吵架的對話，他播放出老婆傳給他的語音，「你在夢裡面一直跟我吵架，我現在不想理你了」或是有時候起床，老婆突然臭臉說：「你昨天晚上跟別的女生去跳舞。」還要他去外面睡，楊祐寧若真的乖乖照做，又會被老婆說是不是不溝通了，這段甜蜜的互動也閃瞎眾網友。

楊祐寧將夫妻吵架經驗和另一對夫妻檔楊謹華老公Ben分享，Ben感同身受笑說「I feel you」。原來楊謹華也曾因為夢到老公跟別的女人聊到忘我，甚至還要跟她分開，楊謹華氣到還原說，「我起來還說你負心漢，你為什麼要這樣子，我在夢裡面已經很氣，起來的時候也很氣」，讓現場眾人笑翻。

影片一曝光後，網友們紛紛在留言區表示，「你們的互動超級可愛」、「請給我一百分鐘美麗又可愛的阿梅」、「阿梅和祐哥太好笑了，很甜！」、「楊祐寧這種老公到底要去哪裡找」、「可愛到不行 謎之空間非常好笑」