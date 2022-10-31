都說娶到一個好老婆，人生就勝利一半。命理專欄《旺好運》分享，生肖屬雞、羊、蛇、虎、牛的女人可說是賢妻良母代表，她們不僅能夠顧好家庭，還能為丈夫打開財運，娶到她們日子必能過得越來越好。

第五名、生肖雞

屬雞的女人生性節儉，懂得把錢花在刀口上，全家人的吃穿用度都能面面俱到，而且她們還有一身好廚藝，懂理財又會做菜，是當之無愧的賢妻良母。

第四名、生肖羊

屬羊的女人溫柔體貼，對愛忠誠，願意把所有心力都用在家庭上，能把全家人照顧得無微不至，而且她們不會忽略外表，一直都充滿魅力，因此深受老公疼愛。

第三名、生肖蛇

屬蛇的女人高貴有氣質，充滿智慧，不僅能把整個家庭的收支、飲食、健康與環境都打理得井井有條，在教育小孩方面也非常有一套，真的是娶到賺到。

第二名、生肖虎

屬虎的女人精明幹練，且一生財氣都很旺，還有很強的幫夫運，不論在事業還是家庭上，都是強而有力的後援，能為丈夫帶來很好的福氣。

第一名、生肖牛

屬牛的女人非常認真，做什麼事都很踏實，對待婚姻與家庭也有強大的責任感，有能力將全家上下都打理得妥貼，還能兼顧工作賺錢，是一個出得廳堂、入得廚房的好老婆。