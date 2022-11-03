距離九合一投票還有23天，各縣市長候選人的選情備受矚目。今（3）日台中市長盧秀燕更在臉書上針對落實台中「居住正義」，曝光了5項政策，直言「在台中，孩子真的能帶財」，引發討論。

盧秀燕在臉書上PO出一篇「在台中，孩子真的能帶財」的文章表示，下次聽到「孩子會帶財」不要急著翻白眼。盧秀燕強調，「我們推動囤房税，落實居住正義，稅收就用在青年身上。現在扶養一名0歲至12歲的子女，市府提供4000元房屋租金補助，以此類推最高補貼至1萬2000元」。

盧秀燕也提及，「這次的租屋補貼，我們決心一定要發到爸爸媽媽手上。市府會調查符合資格的年輕爸媽，主動通知符合補貼資格，收到確認函後可以在線上回覆申請意願，即可完成申請」，盧秀燕更說除了租屋補貼，市府還有「生育津貼」、「托育補助」、「育兒津貼」、「達成公托公幼倍增」、「全市12座親子館」，同時也喊出「台中的孩子，市府跟你一起養」。