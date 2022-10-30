南韓首爾梨泰院29日深夜發生嚴重踩踏意外，釀成逾200人傷亡。

29日深夜南韓首爾梨泰院地區的萬聖節踩踏事件釀成225人死傷，目擊者描述，意外發生在「瞬間」，小巷子的人「瞬間被人群壓力推倒」。另外南韓YouTuber宋讚養也在臉書分享2張街景圖，說明這次死傷嚴重的關鍵，主因在於梨泰院有許多下坡路段，人群集體跌倒，後面的人又往前推，因此釀成悲劇。

南韓梨泰院萬聖節踩踏事件至今造成149人死亡、76人受傷，一共有225人傷亡。韓聯社報導，截至今日上午7時，首爾當局已收到270人失蹤報告，目前尚不清楚是否為傷者與罹難者外的失蹤人口。

南韓首爾梨泰院29日深夜發生嚴重踩踏意外，釀成逾200人傷亡，被壓在下方的人失去意識。

一名目睹意外發生的20多歲男子面目蒼白、顫抖地回憶意外發生在「瞬間」，他說「突然間我們都跌倒了」。報導指出，梨泰院狹窄、斜坡巷弄裡的人們，瞬間被不知從何而來的人群壓力推倒。

另一名倖存者在推特上表示，他像骨牌般摔倒、尖叫，因為人群從陡峭的巷弄上方推擠。

另一名20多歲女子表示，像她這樣矮小的人被夾在人群之中、無法呼吸，因此發生悲劇。

另一名30多歲的崔姓女子昨晚與丈夫前往梨泰院度過萬聖節，事發當時他們剛好去洗手間，因此躲過意外。崔女表示，夫妻倆從洗手間回來時，看到路上倒了50多人，「太慘了。」

她的丈夫後續被警消要求搓揉傷患的四肢，救難人員則緊急施行心肺復甦術。

南韓首爾梨泰院29日深夜發生嚴重踩踏意外，釀成逾200人傷亡，事故地點疑為下坡路段。（圖／路透社）

另外南韓YouTuber宋讚養也在臉書更新這起意外的最新進度，他說，梨泰院的萬聖節活動原本就是規模相當大的活動，首爾警消幾天前就開始預備，只是沒有想到會有多達10萬人。

他貼出2張街景圖，分析此次事故特別嚴重的關鍵，主要在於韓國有許多斜坡，梨泰院也是，人群在下坡路段集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，才會釀成悲劇。他說這個概念如同在手扶梯上跌倒，最前面的人跌倒，後面的人無法後退而不斷堆疊。