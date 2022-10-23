《斯卡羅》奪下戲劇節目獎。（粘耿豪攝）

《斯卡羅》奪下金鐘最大獎最佳戲劇獎，導演曹瑞原慶功宴上喊：「很爽！」他表示這次有點出乎意料，因為今年戲劇類型態多元，連評審都會感到迷惑，真的很難比，所以自己也平常心看待，「我中間都已經把領帶拿下來了。」

最佳戲劇評審的最後是《斯卡羅》和《茶金》PK，由《斯卡羅》勝出，曹瑞原表示沒什麼好驕傲的，因為競賽畢竟要有一個勝利者，最無可取代的是拍攝《斯卡羅》的每個過程，得不得獎不重要，更看好台灣的戲劇未來只會更多元進步。

提到角逐視后再度失利的楊謹華，曹瑞原認為只是運氣問題，他曾當過多屆金鐘評審，分析演員的演技有2點非常重要，第1個是角色的完成度，第2個是有沒有幫助整個戲劇往上提升，變得更精緻完美，「我覺得楊謹華在《一把青》其實就有做到這點，她就是運氣問題，國父紀念館的沙發都快被她座坐了。」

華燈11個獎項全「槓龜」，曹瑞原透露評審評選內幕，他說在投票前所有評審會做最後一次討論，如果戲劇類型相當，一下子就比較出來，但如果類型太多元，討論過程大家就不見得有共識了，「可能就視喜好往下投，就向許常得說得，得獎就像一張算命的命籤，抽到誰就是如此。」他也表示很喜歡《華燈》的連奕琦導演。

第57屆金鐘獎以節目與戲劇拆分為兩天舉辦，不過因增加獎項，仍難逃超時問題。曹瑞原被問到是否仍認為金鐘獎應分為兩天，他表示：「一定是。對專業的尊重、對專業的細分，讓專業在他的展演場上去展現出來。」

曹瑞原認為，將金鐘獎分為兩天的用意是讓更多幕後的專業能被看見，「我強調的是，台灣的影視產業不是只能靠戲劇，其實我們就需要更多流行音樂的偶像、更多綜藝偶像，去填補拍戲劇的偶像。我們的影視產業是一起的，不管是綜藝、戲劇、劇場、電影，這就是一個文化的力量，這是我想跟憲哥說的。」