大陸的大學生招聘1年分為2個季度，一次是春招，一次是秋招，通常就讀頂尖大學的人材都十分搶手，研究生畢業後的薪資待遇更是水漲船高。不過一名「985學校」的女研究生近日發布視頻，只見她在鏡頭前哭得梨花帶雨，說自己秋招都快結束了，也沒有找到合適的工作，甚至連面試的機會都沒有。

據了解，「985院校」是指大陸為建設若干所世界一流大學和一批世界著名高水準研究型大學而實施的教育計劃，此名來自於1998年5月時任中共中央總書記江澤民在北京大學百年校慶上提出的想法。該工程至2010年第三批建設結束後共有39所高校入選，所有高校也均在211工程的112所高校名單內。最初入選985工程的高校有九所，稱九校聯盟。

根據網路瘋傳的視頻，該名女研究生就讀東北大學，學的是分析化學專業，研究方向是藥物化學。生化環材是多年來一直說的天坑專業，但是這些年還好，隨著科技的進步，能夠提供的崗位更多了，她想要選擇的方向，也就是西安和江浙一帶，要求薪資待遇在1萬左右，本來以為會很好找，卻出現了紕漏。

女子透露，自己一開始投遞的簡歷基本都是國企和央企，即使是小鄉鎮的也投遞了，但還是不理想，這期間接到了中廣核的面試，是最好的一個，但專業面試時，面試官問了一些關於電池防腐的知識，自己並不會，便被淘汰了，當她開始考慮私企時，卻已經錯過了黃金期，招人也招聘得差不多了，讓她十分心急。