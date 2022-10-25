針對國民黨新竹市長候選人林耕仁25日痛批新竹棒球場缺失導致球員受傷且至今仍未究責，對此，新竹市政府表示，改善小組已召開13次小組會議，每天召開施工檢討會議，期間虛心接受各界建議，對外界不實說法也多次澄清、清楚說明，呼籲特定政治人物避免刻意操作，尊重改善小組建議，讓棒球場改善工作回歸專業。

市府指出，新竹市立棒球場改善小組由中華職棒大聯盟、中職球員工會、味全龍球團、新竹市棒委會及各界專家組成，針對棒球場提出具體改善方案，包括草皮、紅土、觀眾席等處，皆已完成初步改善。

另，中華職棒球員工會日前發表公開聲明，肯定改善小組的投入及用心，期盼在按既定時程完成後，向國人呈現改善成果，也期許降低外在因素干擾，讓球場改善工作回歸專業，在逐項改善後，再依循流程重新開放，以優質的使用及觀賽品質，回應選手及球迷真切關心的需求。

市府同時表示，棒球場評選皆依規公開招標、公正評選，符合政府採購法規定，過程公開公正，合乎程序。