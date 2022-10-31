2022年10月27日美國政府公布新版「國防戰略」（NDS）報告結論認為，「中國仍然是今後幾十年裡後果最為重大的戰略競爭者，而俄羅斯仍然是迫切威脅」。整體看來，拜登政府維持過去川普政府的「兩線作戰」（一線針對中國；一線針對俄羅斯）戰略。國防部長奧斯汀表示，「2023財年預算包括用於研發的1300多億美元」，研發先進武器技術，包括高超音速武器、網路、人工智慧武器等，提升美軍執行對外戰略的實力。

「兩線作戰」戰略本質上是為了避免美國與中國、俄羅斯同時進行兩線戰爭。美國有三大安全文件：總統簽署的《國家安全戰略》、國防部長簽署的《國防戰略》和《國家軍事戰略》。

《國家安全戰略》提供其他五項基本戰略—軍事戰略、核武戰略、太空戰略、反飛彈戰略以及網路戰略，奠定了總體的基調。其中軍事戰略闡述美國軍事指揮部在一定時期內對美國武裝力量的發展、使用和作用的看法。

這三個文件關注預防戰爭和武裝衝突以及對美國國土攻襲。尤其是軍事戰略關於美軍部隊行動，這是評估美國軍事指揮部如何預防戰爭與攻擊的各個方面的重要性，新版的軍事戰略即將出台，同樣值得關注。

新版「國防戰略」指出「中國是美國面臨重要與步步進逼的挑戰，北京當局對台灣的文攻武嚇不但破壞穩定，亦恐導致誤判與危及台海和平穩定」。美國強調目前面臨一個民族主義抬頭，民主衰退，與中國、俄羅斯和其他威權國家日益激烈的競爭以及先進科技技術的革命。因此，美國政府必須正視現實，世界力量對比正在發生變化，產生新威脅。

拜登政府解決問題方法結合其經濟、外交、軍事與技術力量，維持穩定與開放的國際體系。其核心概念是「綜合性威懾」（integrated deterrence），將利用廣泛、綜合性的軍事力量、經濟和外交壓力以及強大的同盟關係，美國組織大聯盟對抗中俄結盟。

為了加強美國與盟友應對共同挑戰的能力，新的國防戰略呼籲深化與現代化各種軍事聯盟以及情報聯盟，其中包括AUKUS、五眼聯盟以及四方會談。其中AUKUS基於美國英國核潛艇技術與其他軍事技術的交流，這是平衡中俄軍力的關鍵因素。

威懾概念最重要的是預防戰爭。綜合性威懾是否具備有效性，取決於敵方在採取進行攻擊行為之前，同盟國家的行動必須讓敵方知道採取行動後必須付出沉重代價的恐懼感。例如在應對台海衝突「美日同盟」尋求嚇阻中國攻擊台灣新策略，協調美國日本及台灣的防衛利益。像是2021年美日同盟提出聯合作戰計畫，針對台海問題出現緊急狀況，做好應對準備。但是，聯合作戰計畫不代表等同於實際軍事行動，只能說是為了預防衝突而準備的方案。

印太地區最可能爆發衝突的地區在南海、東海、台海、北韓等局部區域，這些衝突都有美國口中的威脅，中國、俄羅斯、北韓的因素，雖然區域性局部衝突不至於衍生大規模戰爭，美國必須避免兩線作戰，將資源過度集中在某一條戰線上，而是以最快速度及最少的兵力，取得戰略優勢，因此如何形塑綜合性威懾以及平衡敵國軍力的策略，是迫切且重要的課題。

台海地區美國避戰策略，與台灣維持關係並以適當官方的法律協議，賦予美國提供台灣軍事援助的權利，儘快出售關鍵性武器滿足台灣自我防衛需求。另一方面，美國必須要嚴格控制兩岸及干預台海衝突找藉口，在角色上，美國扮演協助台灣對抗中國攻擊的合法捍衛者，給予台灣有限力量、資源與手段，維持兩岸軍力平衡，協助台灣自行抵禦中國攻擊，間接達成戰勝中國之目標。

自從8月圍台軍演後，台灣加速進行軍事改革，部隊組織調整，提高戰鬥訓練水平，改善徵兵制度，重組後備及國土防衛能力。只要台灣自衛能力能夠抵擋在美軍介入之前，就能以最少的資源及人力干預台海戰爭，對中國發動有效的反擊，達到戰勝之目標，可以說是美國在台海避戰策略的一大盤算。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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