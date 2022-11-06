2022年「台灣新聞攝影大賽」的頒獎典禮6日舉行，此次報名總件數超過2千件，比賽共分為一般新聞類、突發新聞類、新聞人物類、體育新聞類、肖像類、系列照片類。因過去幾年傳媒環境的急遽的改變，新聞媒體報導的方式被迫改變，所有的媒體都要發展自己的影音專題報導，今年「台灣新聞攝影大賽」特地將影音專題納入比賽項目。此次比賽共選出超過50件作品，並將這些從去年新聞事件被評選出的得獎作品於文總展出。
這次比賽邀請蔡明德、林柏樑、沈昭良、林樂群及陳佳琦擔任此次的評審委員。台灣新聞攝影協會理事長鄭超文表示，台灣新聞攝影協會從2003年籌備，到2006年10月21日正式成立。隔年舉行第一屆「台灣新聞攝影大賽」，一直持續到現在2022年，現在已經成為兩岸三地最自由開放且最專業的新聞攝影比賽。
台灣新聞攝影協會前理事長、現任祕書長，也是此展的策展人莊坤儒在展覽主視覺下方寫者「在黯淡的年代，總有一群攝影記者，記錄下這些片段，讓我們凝視歷史，能夠萌生勇氣，拾光前行。」 參與此次評審的陳佳琦出席頒獎典禮，上台致詞時表示，新聞攝影並不只是追求美感形式的表現，為了報導與傳達新聞訊息以外，更應為時代留下一些印記。
獲得此次最大獎「年度最佳新聞照片」的翁睿坤以詩意的手法，拍攝台鐵太魯閣號行經花蓮大清水隧道時，因撞擊侵入路線的工程車出軌，造成大死傷，隔日家屬赴現場招魂的畫面。他表示「其實當下是滿難過且心酸的，不敢正面將相機對著那些亡者家屬，而用這種方式呈現，希望大眾不要忘記此事的傷痕。」
2022台灣新聞攝影大賽得獎作品展，共展出150張得獎作品，展期從11月8日到12月25日於文總一樓城南空間NO.1展出，詳細資訊也可上文總官網及FB專頁查看，歡迎大家前來參觀，一起回到現場，重新見證2021年台灣及世界的重要新聞事件。
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