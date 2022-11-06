在美中戰略競爭、俄烏戰爭以及8月裴洛西訪台引發「第四次台海危機」的複雜背景下，中共日前完成二十大的召開，領導人習近平也如外界預期正式邁入他的第三任期，連帶引發外界對於今後兩岸關係發展的各種關注與討論。

習近平在二十大工作報告涉台部分提到，「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」等談話，加上本屆中央軍委人事改組中，曾任負責對台作戰的東部戰區司令何衛東升任軍委會副主席要職，更進一步加深外界對於今後台海安全情勢的擔憂。

尤其，中共二十大後相關台海危機論依然不斷地延燒。除了有關人士持續各種對台動武時間表，或指涉北京或將採取非和平方式片面改變台海現狀等陳述，乃至台灣國安高層相關不排除提早至2023年的驚人談話，目前看來似乎多屬推論或臆測性質，而非像今年2月俄烏戰爭爆發前，美方於去年即已充分掌握俄國即將對烏發動戰爭的計畫與部署情資。

然而，即使如此，除了美國為維護既有霸權地位從而發起圍堵遏制中國發展，並試圖將台灣緊緊鑲嵌納入於其戰略行動計畫之中，或由於當前兩岸關係確實處於相對失聯、對抗的緊張關係，加上進行中的俄烏戰事以及8月圍台軍演產生的既視感，過去這段時間以來，令人不安的戰爭烏雲一直籠罩台灣的上空，就算是陳水扁執政8年期間也少有出現這般的情況。

為因應此一戰略形勢的變化，除了政府通過特別預算加緊各種軍備的籌獲，有關部會也開始進行能源以及相關戰略物資的儲備，國軍加倍教召時程、強化後備動員整備，以及即將宣告延長義務役役期的政策外，台灣民間也出現像是黑熊學院等自發性的自救行動，試圖為強化台灣整體防衛能量貢獻一己的心力。

面對來自對岸不斷提升的軍事威脅，台灣確實需要進行必要的軍事投資，擬定適當的防衛策略與計畫，妥善運用有限的國防資源，尤應避免無效或低效的建軍，同時應結合民力不斷強化提升整體自我防衛能量，展現強烈的自我防衛決心，以期嚇阻戰爭的爆發。

但是，若僅是從軍事層面進行戰爭的預防或嚇阻，卻未必能夠或足以達到避戰的效果。因為兩岸問題的本質是政治而非軍事，軍事向來從屬於政治、服務於政治。換言之，軍事只是避免戰爭的必要條件，但卻非充分條件。兩岸如要避免最終走向戰爭，除了軍事之外，顯然還需輔以其他方式以期達到避戰目標，乃至尋求建構雙方持久和平關係的可能。

在此之前，除了建軍備戰，充分研究與認識一旦台海爆發全面戰爭所將帶來的毀滅性與殘酷性，或許更是一門必要的功課，而不只是學習如何使用止血帶。例如：開戰後，台灣海空機艦仍能維持如8月圍台軍演期間的表現？如果解放軍沒有登陸就沒有贏，但萬一戰火摧毀的不只是台積電，而是戰後台灣從此變成了黎巴嫩或敘利亞，我們能算贏嗎？相對地，在戰爭迷霧中，中共當局如何面對萬一解放軍攻台失利的政軍與經濟後果？或即使武力攻占台灣，又將如何面對一個充滿憤怒與敵意的台灣社會？

戰爭不是兒戲！把兩岸戰爭兵推進行到底，充分具體評估台海爆發全面戰爭將在軍事、政治、經濟、社會等各種層面對彼此所將造成的衝擊與長遠影響，而不只是猜測究竟會不會打或何時會打，或許更能有助於我們保持清醒與冷靜，並更加懂得珍惜當下所享有的和平，以及最終了解到—除了備戰避戰外，如何進一步提升台海和平的韌性，或許才是我們更應重視與努力的目標，也才能做真正掌握自己命運的主人。（作者為兩岸政策協會理事）