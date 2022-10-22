金鐘57戲劇節目頒獎典禮今(22日)晚間在國父紀念館舉行，33歲女星楊小黎和《俗女養成記》男星陳家逵擔任星光大道主持人，《華燈初上》的入圍女星接連ˊ登場，氣勢十足，每位的禮服都很厲害，楊謹華入圍金鐘獎數次，不知這次是否能拿下首座金鐘獎座，她今天一襲黑色深V禮服，令人驚艷。

女星楊謹華一件黑色深V禮服，搭配大波浪捲髮風情十足，露出精緻鎖骨和雪白北半球，身材相當性感，一出場就讓直播聊天室的網友瘋狂刷版，直讚「幫謹華集氣」、「楊謹華真的好漂亮」、「蘇媽媽也太美了吧嗚」、「楊謹華好有氣質阿」、「楊謹華近幾年紅毯都很美」。

被問兩人此次同時入圍，一較高下的話誰會更勝出一點，林心如自誇「我（禮服）顏色比她（楊謹華）亮」，而5度入圍的楊謹華幽默回答：「（身高）比她高一點點」。

今年金鐘獎將於10月21、22日在國父紀念館舉辦節目類與戲劇類獎項，今年更特別開設網路票選人氣活動，讓觀眾選出心目中最佳的戲劇節目，而「金鐘57最具人氣票選活動」已結束，票選結果將於頒獎典禮中公佈，入圍的戲劇節目有《火神的眼淚》、《俗女養成記2》、《華燈初上》等，最終由誰奪得還待典禮中揭曉，年度熱門夯劇《華燈初上》主演楊謹華與林心如都提名戲劇節目女主角獎，此外歌仔戲天王陳亞蘭是首位女性入圍戲劇節目男主角獎，不知最後花落誰家，令不少粉絲期待。