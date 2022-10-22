金鐘57戲劇類星光大道今（22）稍早在國父紀念館開幕，由陳家逵、楊小黎擔任紅毯主持人，並由曾寶儀擔任典禮主持人，令眾人相當期待。而稍早的星光大道上眾星雲集，這次以《華燈初上》入圍戲劇節目女主角獎的林心如，這次也帶著「華燈女神團成員」楊謹華、謝瓊煖、劉品言一同登上紅毯，而林心如即使沒有特別露出火辣身材，但優雅的造型及氣質還是讓眾人直呼「太美了」。

由林心如、楊謹華、謝瓊煖、劉品言、楊祐寧、鳳小岳、謝欣穎、郭雪芙等人領銜主演的《華燈初上》，一播出就獲得矚目、話題不斷，這次在第57屆金鐘上，也一連入圍了戲劇節目女主角獎、戲劇節目女配角獎，以及戲劇節目男主角獎。而身兼製作人及女主角的林心如，今年也率領楊謹華、謝瓊煖、劉品言等3位劇中女演員，接續踏上金鐘紅毯。

只見林心如以一襲藍色禮服配上超大蝴蝶結優雅登場，雖這次的造型只露出性感鎖骨及纖細手臂，但優雅的氣質及絕佳的狀態，依然獲得大批網友的肯定，而當她受訪時被問到要如何贏過一旁的楊謹華時，她相當有自信的表示「我顏色比她亮」，而楊謹華也開玩笑地回應「我身高高一點點」，展現兩人絕佳的默契與好感情。

林心如以一襲藍色禮服優雅登場。（圖／攝影 陳俊吉）