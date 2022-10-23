第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮於昨（22）日晚間舉行，重頭戲之一的戲劇節目女主角獎競爭激烈，呼聲極高的《華燈初上》楊謹華再度以一票之差飲恨，敗給《四樓的天堂》謝盈萱。經過一天的沉澱，楊謹華稍早針對金鐘獎發文，引發熱議。

楊謹華是兼具美貌的實力派演員，出道以來已入圍金鐘獎7次，其中5次是角逐戲劇節目女主角獎，但都沒能如願拿下視后寶座，二度敗給柯佳嬿，其中一次還僅差一票。今年楊謹華再帶著《華燈初上》勇闖金鐘殿堂，想不到又再以一票與視后擦身而過，輸給影后謝盈萱。

今（23日）傍晚，楊謹華在社群平台幽默地寫道：「魚與熊掌無法兼得，下次爭取拿最佳女主角獎，就先不拿紅毯第一美了，哼哼」話鋒一轉，她感謝《華燈初上》劇組全員和經紀公司玩下娛樂，無微不至的照顧讓她無後顧之憂地完成演員該做的事，同時感性地強調：「我會繼續表演下去，突破自己，對自己交出成績單。」最後，楊謹華自嘲：「對了！我有了一個新外號叫楊一票，請多指教！」幽默化解失利7次的遺憾。

男星炎亞綸留言鼓勵：「還是覺得姐的演技超棒」，其他網友也紛紛打氣：「金鐘早在《一把青》時就欠師娘最佳女主角了」、「師娘及蘇媽媽的詮釋已贏過所有獎項」「演技沒話說，就差一個獎～祝福下次拿回最佳女主角」值得注意的是，影后舒淇稍早神來一筆留言：「也可以叫蘇一票」，逗樂不少網友，連女星曾之喬都笑回：「也太神幽默了吧。」

事實上，抱得本屆視后獎座的謝盈萱，在慶功宴上提起楊謹華，坦言：「謹華得獎絕對是遲早的事情，我很敬重這位對手，也很期待接下來如果有機會可以跟她一起合作。」也讚賞楊謹華的表演有很厲害的技術性和穩定性，很多地方自己都還做不到。