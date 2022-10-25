金馬創投會議邁入第16屆，期間已推動逾百件入選企劃順利誕生。歷屆企劃屢獲金馬獎提名、引發話題，更在海外影展創下佳績。為鼓勵更多優秀企劃繼續發展，2022金馬創投會議除「百萬首獎」，更獲得產業界大力支持，另設有12大獎項，總獎額逼近新台幣700萬元。

本屆金馬創投會議更首度與金音創作獎合作，舉辦金馬創投會議×金音創作獎共創之夜，創造電影人和音樂人跨界交流的場域，催化優秀影視作品和新銳音樂人才合作的契機。屆時將有超過50件企劃案，與數10組傑出音樂人及團隊與會，盼能激盪出更多生猛的跨界創作。

決審評審將由方令正、羅卓瑤、李耀華及陳珊妮擔任，代表大會遴選「百萬首獎」得主，4位評審資歷豐富，橫跨音樂、編導、製作等多元領域。為協助提案代表做好萬全準備，金馬創投會議也特別規劃培訓工作坊，「劇集企劃」由操刀《我們與惡的距離》、《做工的人》等獲獎話題劇集的林昱伶，及製作並主演《華燈初上》入圍11項金鐘獎的林心如，一起擔綱提案顧問。

「電影企劃」由好萊塢三大片商之一的索尼影業台灣分公司董事總經理余卜康，與具豐富跨國合製經驗的《緝魂》製作統籌張雅婷，擔任提案顧問；《美國女孩》監製、《夕霧花園》導演林書宇與香港獲獎作家、編劇陳慧，則擔任編劇顧問。

除了豐厚獎項外，文化內容策進院更進一步為2022金馬創投會議提供策進專案。所有入選企劃案凡符合相關資格者，後續皆可申請文策院「內容開發專案計畫－前期開發支持」或「國際合作投資專案計畫」兩方案，即有機會獲得最高新台幣200萬開發支持，與最高30萬美金的製作投資。