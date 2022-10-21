高市府青年局將知名設計師楊士慶操刀設計的「青春限動」主視覺導入城市，邀請知名品牌「健身工廠fitnessfactory」與「卡啡那caffaina」，設計限量青春限動品牌聯名款。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府青年局將知名設計師楊士慶操刀設計的「青春限動」主視覺導入城市，邀請知名品牌「健身工廠fitnessfactory」與「卡啡那caffaina」，設計限量青春限動品牌聯名款。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府主辦的台灣設計展進入尾聲，各大彩蛋持續放出，高市府青年局將知名設計師楊士慶操刀設計的「青春限動」主視覺導入城市，邀請知名品牌「健身工廠fitnessfactory」與「卡啡那caffaina」，設計限量青春限動品牌聯名款，成功擄獲年輕人的心。

青年局長張以理表示，他們除了將青春設計力彙集至設計中島2大展區外，也將青春限動主視覺素材重新解構拼貼，延續到品牌製作物當中，結合民眾日常健身與喝咖啡的習慣，透過設計為生活帶來另外的視覺感受，也藉打卡活動在限時動態上留下青春限動的痕跡。

健身工廠品牌表示，很開心此次能與青年局跨界合作，讓設計與健身結合。透過健身工廠粉絲頻繁拍照打卡，可以看見此次合作成功把青春限動的精神透過健身運動帶出「我動我就青春」的理念。

卡啡那品牌指出，非常榮幸此次能與青年局合作，透過消費者及KOL們的拍照打卡宣傳，讓卡啡那的藝文風氣蔓延到整個高雄，也讓台灣設計展更向外推廣青春限動的精神。

青年局指出，結合此次聯名款計畫，特別邀請「雙生過日子」的Yin＆Yei快閃設計中島棧5庫「不朽青春」與棧6庫「青春限動」，進行限動挑戰與帶逛展區。設計展展期剩最後2天，呼籲民眾保握時間參加「台灣設計設計台灣」系列展覽及活動，感受最海派磅礡的設計力。