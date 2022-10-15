陳明珠、邵大倫與10多位DJ表演「活力DJ動起來」。（羅永銘攝）

10多位DJ表演。（羅永銘攝）

10多位DJ表演。（羅永銘攝）

第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮15日在國父紀念館舉行，典禮主持人由陳明珠、邵大倫主持，陳明珠身穿鮮黃色斜肩禮服，高貴又典雅，就像迪士尼《美女與野獸》的貝兒公主，邵大倫的繽紛西裝，既莊重中又青春。

典禮首段表演，由10多位廣播人表演「活力DJ動起來」，利用廣播早年傳遞國民運動的1930年代「收音機健康體操」串起表演，演出DJ包括Erick、王小凡、影子計劃、楊淳、凱琳、小龜、怡君、于娟、哲緯、DK、鴻裕、Lowking、解偉苓、龔德、邵大倫、陳明珠。

由於廣播人難得以真面目示人，所以這次結合眾多電台DJ特別穿上活力十足的運動服，將獎項融入歌曲，整齊一致大跳健康操。所有的DJ除了廣播聲音好聽，歌聲也讓人驚艷，演出更是加上RAP 讓人眼睛為之一亮，表演尾聲典禮主持人邵大倫、陳明珠加入演出為典禮帶來熱情活力的開場；表演完畢，陳明珠、邵大倫立即切換回主持人模式，以國、台、客語3道語言專業介紹整場典禮。