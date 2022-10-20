陳純敬問候石門粽攤商。（石門區公所提供）

新北市石門區位處北海岸風景區的中心點亦是台灣最北端，更是「青春山海線」重要的觀光據點，「乾華海濱廣場」位於著名的十八王公廟前，由台灣電力公司補助經費約3000萬針對廣場及周邊環境進行優化工程，今（20）日由新北市副市長陳純敬主持啟用典禮。

陳純敬表示，原舊廣場因臨海地勢低易受海水海風侵襲，且受到豪雨災害影響，多處老舊破損，所以城鄉局及石門區公所特別爭取台電公司風貌營造工程經費補助重新進行整建，整建後規畫有停車場、上下廣場，整體開闊明亮、煥然一新，並依所在地命名為「乾華濱海廣場」。

廣場旁是著名的十八王公廟，石門三寶之一的「石門粽」即是起源於十八王公廟，現已演變成石門區特色小吃。為提供遊客更便利的動線，在下方廣場規畫成肉粽小農市集，讓遊客下車即可到市集購買石門美食，再沿著市集後方樓梯漫步到上方廣場，參拜遠近馳名的十八王公廟。

在地乾華里長曾清松表示，相信乾華海濱廣場的啟用，日後一定能吸引更多的遊客，成為青春山海線中另一個亮點，帶動地方的觀光發展。