眼看著又到年底的衝刺階段了，每個人的運勢也將扭轉乾坤時機成熟，《科技紫薇網》運勢專欄指出生肖蛇、生肖羊、生肖雞、生肖牛能遇到幸運之神的眷顧，不妨抓住機會充實生活，好事便會接二連三到來。

▍生肖蛇

在經歷鋪滿荊棘之路後，生肖蛇的年底運勢呈現趨吉避凶之相，刑、害太歲之年的波折帶來的負面影響將大幅降低，因此行事上可大膽些，若能注重並維繫長期來往的人際關係，更可獲得優渥而溫馨的生活環境與工作氛圍。

▍生肖羊

今年的生肖羊吃了不少的苦，但好在越是敢於面對困難挫折，越容易被幸運之神眷顧，會在辛勞之後看到轉機，農曆十二月會是全年財運的高點，利於買賣活動，生意人更是要積極把握。

▍生肖雞

生肖雞的慾望程度加深，無論是對於自我的期許、物質生活的追求、權勢的提升、財富的累積，都充滿著興趣，只要穩扎穩打，勤奮膽大，避免過於投機貪心，必定能實現，農曆十月是本年度財運旺的時機，此月適宜進行財務活動與投資運作，農曆十月、十一月則利於婚嫁事宜，可拜見雙方家長、收集結婚事項的資訊、或是開始籌備婚禮。

▍生肖牛

其實下半年生肖牛的運勢已經逐漸走高，這波好運將持續到年底，更是喜事連連，愛情、事業、財富方面都容易有好事發生，整體生活算是舒適可喜，財運在高處飄揚，利於發展新的事業，可多關注同事或是親友的談話，其中將有可以利用的資訊，同時農曆十一月也是強勢表白期，與異性牽手的成功率極高。