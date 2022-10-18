很多人都相當注重外表，就像有強迫症一樣，頭髮沒弄好堅決不出門，衣服沒燙平一整天都很難受。《搜狐網》運勢專欄分享，生肖屬兔、羊、龍的女生對自我要求非常高，所以相當注重外在形象，即便天氣再熱，也要畫上美美的妝才出門。

▍生肖兔

屬兔的女生喜歡把自己打扮得漂漂亮亮，還會嘗試各種化妝方式，尋找最適合自己的妝容，此外她們還會把自己打扮得高雅時尚、得體大方，因此隨著年齡增長，她們看起來會更有魅力，讓人眼睛一亮。

▍生肖羊

對屬羊的女生來說，要想贏得別人的讚賞不能只靠內在魅力，外在美麗同樣不可忽視，所以她們平時就經常通過化妝來掩飾自己的外在缺陷，對化妝這件事非常看重，就算氣溫高得嚇人，她們也不會沒化妝就出門。

▍生肖龍

屬龍的女生對自我要求非常高，不僅要舉止得當、穿著得宜，還要懂得化妝打扮，讓自己變得更美一點，因此她們堅持畫好美美的妝後才能出門，即便艷陽高照、汗流浹背，也要仔細補妝，以免面臨脫妝危機。