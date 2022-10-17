YouTuber蕾菈是「反骨男孩」成員之一，擁有精緻的混血五官與超火辣身材，加上自然不做作的性格，受到大批粉絲們喜愛，IG吸引超過122萬名粉絲追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日PO文透露自己接受健檢後才發現體脂高得嚇人，讓她趕緊揪幾名好友一起運動，但網友一看到她運動時的火辣穿搭又忍不住歪樓。

蕾菈近日在個人IG上發文，表示「好久沒有打羽球了，昨天健康檢查完發現自己體脂肪居然有30…嚇到馬上衝出門運動」，接著表示「第一次跟好多朋友一起打球，多虧了多巴胺的分泌讓我克服了社恐，好喜歡一群人運動流汗的感覺，以後都要常常打羽球」最後再度傻眼表示「話說我體脂肪30到底是怎樣啦？！誰信我長這樣體脂肪有30？？？」，並附上多張她打羽毛球時的照片。

照片中，只見蕾菈穿著一件胸口鏤空的奶茶色BRATOP，搭配同色系長褲，而運動內衣火辣的設計使她飽滿雙峰及結實腹肌一覽無遺，其他網紅好友及網友們看後都忍不住歪樓「30都在奶上」、「好美，這樣打球不能專心」、「應該10%是奶，好嗎」、「胸部占全身30」；也有網友不可置信地表示「你有30？ 太扯了吧」、「體脂正常值20-30內 建議25左右比較好喔！ 還要去看一下內臟脂肪，太高也很危險」、「是因為肌肉太少」意外引發熱烈討論。