網路上常說「愛美是人的天性」，日前一名男網友表示，女友家的桌上堆滿了各式各樣的保養品，且幾乎每一罐都已拆封使用過，讓他不解，「真的都用得到嗎？」貼文一出，引起熱烈討論，有其他女網友就自首，坦言「是女生的壞習慣」。

原PO在Dcard上發文表示，每次去女友家時，總會看到桌上擺了滿滿的保養品，仔細一算有將近20瓶，且多數都有使用過的痕跡，原PO詢問女友，「真的有辦法每天都擦這麼多嗎？」對方回應，「會啊！都會看狀況用」。

原PO納悶，一罐保養品拆封後的有效期限頂多2至3個月，直說「全開是可以放多久？」但女友卻說，「大家都這樣」。因此讓他忍不住上網發文，想了解大家使用保養品的習慣如何。

女友的桌上堆滿各種開封過的保養品，讓原PO感到不解。（圖／擷取自Dcard）

貼文曝光後，引來不少女網友回應，「好像真的是這樣耶，有分白天晚上使用，霜狀和泥狀，數一數真的將近20種跑不掉」、「我懂！常常忍不住入手新的，最後就交替用或擺著」、「那都是女生的錢錢換成的快樂們」、「我沒那麼多罐，但我喜新厭舊，買了新的就會忘記舊的」、「女生的壞習慣，大多擦個幾次就不擦了，丟了又覺得可惜」。