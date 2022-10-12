TKLAB羊珞素®生肌蜜情境照。（TKLAB提供）

美容大王大Ｓ，仙氣回歸代言TKLAB 羊珞素®生肌蜜！滑、嫩、亮的完美膚質，令人驚艷的絕美狀態，超過６年不曾公開在台灣代言任何保養品的大Ｓ，婚後代言的第一個代言就是台灣在地MIT品牌TKLAB。

大Ｓ代言美妝保養品是絕對需要長時間的試用跟觀察期，台灣在地MIT品牌TKLAB，自2010年成立以來，屢屢創下商品上市必定造成熱銷搶購的驚人佳績，為了讓更多愛美的消費者都能體驗產品所創造的完美膚質，特別簽下在保養領域有絕對權威的美容大王 大S徐熙媛擔任明星商品羊珞素®生肌蜜代言人，完美演繹出品牌最自豪的明星商品

TKLAB一直十分欣賞大S小姐在演藝圈始終如一的專業工作態度，待人自律謙遜與誠實的理念，與品牌「真實、誠實、謙卑」的核心價值完全一致。久未代言的大S同步表示，「另外一個讓我覺得願意代言原因則是，我非常認同TKLAB“膚況選品”的理念，因為我一直都堅信保養品沒有最好，只有最適合自己。而羊珞素®生肌蜜就是非常適合我。我也很鼓勵所有愛美的女性都可以試試，因為這款產品的設計本出發點是適合全膚況、全膚質、各年齡層、不分性別的一瓶全效性保養品。」