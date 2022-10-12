今年剩下80天就要結束了，不少人都期待年底前可以迎來轉運機會。運勢命理網站《靈匣網》分享，生肖屬蛇、羊、雞、牛者越到年底越是喜事連連，不僅職場、情場兩得意，財運方面也相當火紅，有望開拓進財渠道。

▍生肖蛇

經歷艱難的負重之路後，生肖蛇年底行運呈現趨吉避兇之相，刑、害太歲之年所帶來的負面影響將大幅降低，行事可以大膽一些，若能注重和身邊人維繫關係，更可獲得舒適溫馨的生活環境與工作氛圍。

▍生肖羊

或許上半年生肖羊吃了不少苦頭，但好在越是勇於面對困難挫折，越容易被福運之神眷顧，年底辛勞過後將會看到轉機，進而改善境遇，尤其農曆12月會迎來全年財運高峰，特別利於買賣活動，若為生意人一定要積極把握。

▍生肖雞

生肖雞年底欲望突顯，無論是對自我期許、物質生活的追求，還是權勢提升、財富累積都很感興趣，只要功夫紮實、勤奮膽大，且不過分投機貪心，所求必定能實現。農曆10月、11月利於婚嫁事宜，可拜見父母、討論結婚事項，或是開始籌備婚禮，此外農曆10月財運紅火，適合投資求財。

▍生肖牛

生肖牛下半年的行運逐漸走高，越到年底越是喜事連連，不論愛情、事業、財運方面都容易有好事發生，整體生活較為舒心，尤其財運極佳，利於開拓進財渠道，不妨多關注同事或是親友們的談話，其中有可以利用的資訊。農曆11月是強勢表白月，告白成功機率高。