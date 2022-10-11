轉眼間10月即將過去一半，小孟老師在臉書粉專發文分享，10月下半個月雙子座、金牛座、天秤座受財神爺眷顧，不管事業運還是財運都會有所收穫，不妨趁機嘗試新的事物，或許會有意想不到的成績。

▍第三名：雙子座

太陽、水星、金星入偏財宮位，顯示正財運勢走強不斷上升，可以趁這段時間努力發展會迎接豐收，偏財運屬優良，過去的投資會看見收穫，若想要嘗試新的挑戰不訪試試看，會有意想不到的成績。

▍第二名：金牛座

火星入正財宮位，財運上以正財為主，過去努力累積的實力會讓你在這波疫情裡面避開許多危機，財運穩當就是福氣。而在投資方面則以保守為宜，新市場若沒研究不要貿然投入，否則得不償失。

▍第一名：天秤座

太陽、金星與水星入本命宮位，顯示財運上是以正財運為主，下半月偏財運也不錯，若有副業在經營的人會有不錯的收益表現，若想要投資副業的可以趁下半月去安排了解，會有好的機會出現，要好好把握。