每個人的誕生都是獨一無二的存在，不過，有時候個性中的某項特質太過凸顯，恐會流於偏激，而將幸運及貴人都推離身邊， 塔羅老師艾菲爾在臉書粉專運勢專欄指出，12星座的女性怎麼去改善個性中的缺點、以及多接近哪些星座的女性朋友，可以為自己帶來更多好運。

▍牡羊女＆天蠍女：緩和脾氣

牡羊女與天蠍女同屬「有仇必報」的個性，加上天生的硬脾氣，只要有不如意的事，就容易衝動，想要練就一身幸運體質，學會把脾氣緩和下來是必做的功課，任何人都可能是妳生命中的貴人，可以在需要幫忙時拉一把 。為避免樹敵，最好結交個性圓滑又帶點細膩的雙子女和雙魚女來化解，不但敵人減少，還能多幾個推心置腹的朋友。

▍金牛女＆射手女：提升外貌

金牛女與射手女都像風一樣自由不羈，崇尚自然不做作，總是以不修邊幅的打扮出來見人，要學會多注重自己外表，給人舒服的感覺，令自己的「好感度」增加，自然能得到幸運女神的眷顧；重視外表打扮的天秤座與水瓶座，能夠幫妳找出適合、又輕鬆的打扮方法，使妳們愛上打扮得宜後的自己，有助於提升外表與氣質。

▍雙子女＆雙魚女：拒絕糾結

雙子女與雙魚女這兩種星座都容易自欺欺人、鑽牛角尖，碰到不如意，就會不斷地受困在自己的圈圈中，也不尋求外界幫忙，想不開之下，命中那幸運的氣場都被磨光了，唯有把糾結的心敞開，揮別自己矛盾的個性，並保有一顆樂觀、正面的心，屬於幸運的那道光終會照耀在你身上；你們圓滑細膩的個性也許會招來許多麻煩事，不妨把有話直說的獅子女和處女女帶在身邊，絕對會為你們擋下不少需要處理的爛攤子。

▍巨蟹女＆摩羯女：揮別善妒

巨蟹女與摩羯女都有忌妒心強、愛跟人比較的一面，只不過愛比較其實是內心軟弱的表現，這類人容易有自卑感、不容易快樂，當然幸運也就不會降臨到你身上；可以多找金牛女和射手女當朋友，她們大而化之的個性及隨性的相處之道，常常在不經意之間就能吸引幸運到來，用她們的視角來看這個世界，你們會發現世界上其實有很多微小的幸福值得細細品味。

▍獅子女＆處女女：言語善良

獅子女與處女女都屬於脾氣火爆類型，當火氣一上來，任誰都檔不住，更可怕的是，容易無心地以尖銳的話語刺傷他人，導致好運遠離；一向認真待人的巨蟹女和摩羯女懂得與人相處時，優先考量他人的感受，多結交這樣的朋友，可以在你們大暴走前拉你們一把，避免得罪他人結下不必要的心結。

▍天秤女＆水瓶女：調整心態

天秤女和水瓶女有個壞習慣就是「超級外貌協會」，總愛以貌取人來結交朋友，如果可以調整自己的心態，對待人能一視同仁，如此一來，身邊的幸運星絕對能增加許多，想招來幸運便不是難事；天生脾氣硬的牡羊女和天蠍女極少站在鏡子面前糾結衣著打扮，他們相信只要內心足夠強大，就會是人群裡最亮眼的那一個，多多親近他們，你們將會節省許多時間，省下的時間與金錢用來投資自己、強大自己。