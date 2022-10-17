擁有好難的外貌是不少人的追求，尤其隨著年齡漸漸增長，歲月的痕跡也會慢慢在容貌上顯現，然而根據星座網站《旺好運》的分析，有3個星座的朋友們年紀越大卻會越好看，除了擁有凍齡美顏外，他們也會因為逐漸成熟而散發出不同的韻味，讓身邊的眾人都相當羨慕，大家一起來看看有哪些星座上榜吧！

天蠍座

天蠍座非常在意自己的外貌。(圖/翻攝自觸mii)

雖然歲月會使人蒼老，不過這一點在天蠍座身上卻完全不會被看見，由於他們很注重自己的外貌，所以私底下總是非常的辛勤保養，讓自己的外表維持在絕佳狀態，也因此隨著年紀漸增，天蠍座們卻始終能保有凍齡容顏，加上他們的氣質，完全就是成熟男、女神。

天秤座

天秤座不管到幾歲都愛打扮。(圖/翻攝自觸mii)

天秤座的大家天生就很愛打扮，將自己的美貌及優勢展現出來是他們的強項，且隨著年紀漸長，他們的品味及審美會慢慢變強，並會越來越知道什麼風格是適合自己的，因此天秤座們不管是在什麼年紀都會綻放出最耀眼的光芒，讓眾人看見他們的美。

摩羯座

摩羯座順應自然反而更美。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座本身喜歡舒適和輕鬆的氛圍，簡單的生活模式是他們的宗旨，而摩羯座們也將這樣的模式套用在打扮上，他們順應著自然，將最適合自己年紀的打扮樣式用在身上，也因此造就了清新又符合自身氣質的外貌，讓大家在不知不覺中被他們的魅力吸引。