女星侯佩岑因外貌亮眼，有著「台灣第一甜姐兒」之稱，與花旗環球證券副總裁黃伯俊婚後育有2子，今年芳齡已有44歲，但保養極佳的她，完全看不出歲月的痕跡，近來她為產品拍攝外拍，不料因戶外的風太大，導致拍出亂髮NG照，即使如此，她的狀態依舊超美，還被網友發現，與韓星宋慧喬有些神似。

侯佩岑近(7日)在IG透露：「今天傍晚的這風兒有點任性，我們打道回府，繼續拍喔～」，並以貼文標記＃笑說：「influencer辛苦了」、「實在不容易」、「還是要美美的」，可見她穿灰色中空套裝，露出一截性感小蠻腰，搭配棉質小外套，腳踩細跟高跟鞋，盡顯她完美的身材比例，侯佩岑本人，則擺出自認最美的姿勢擺拍，然而拍攝地的大風過強，一頭秀髮被吹滿整張臉，險些令迷濛雙眼睜不開。

侯佩岑自嘲外拍的風太大，讓她拍出NG照。(圖/侯佩岑 IG)

網友猛誇侯佩岑搞怪貼NG照，依舊過人的美貌還能撞臉女神宋慧喬。(圖/宋慧喬 IG)

看見照片後侯佩岑不禁自嘲：「NG篇」，網友仍狂讚她的美貌：「這頭髮竟然有點凌亂美？大風越狠我心越蕩」、「一直都美的佩岑」、「侯主播氣質真的好好」、「刮一陣風都可以嗨起來」、「我岑美到連風都忍不住想要擁抱」，還有人猛誇NG照瞇眼抿嘴的神情，撞臉南韓女星宋慧喬：「以為看到喬妹」，還打上驚訝的表情符號，感嘆女神的魅力太過驚人，即使搞怪PO糗照，身姿依舊美麗動人。