「原子少年」KK洪禹翔原來跟同隊的水星林毓家是哥兒們！日前KK接受LiTV訪問，聊到「原子少年」裡，他坦承私下跟小兩歲的林毓家感情甚篤，「其實水星的大家都很好，毓家雖然年紀小我2、3歲，但他的心智年齡很成熟，很理解我的想法是什麼！」

而KK最欣賞的，則是天王星的唐立杰與火星的陳信愷，KK讚唐立杰的眼神具備十足POWER與電力，很容易便被他給「勾得死死的」，當然，唐立杰的貼心也不在話下，「第五次公演時我被淘汰了，他私訊我不要難過，未來的路還很長，也曾跟我說『我認你當弟弟！』。」KK說，而陳信愷則是知道他隻身在台北打拼後，總是經常關心自己的生活日常。 以「原子少年」音樂比賽踏入，隨即演出戲劇「扳手阿發」，不過KK國小四年級受到擔任廣播員身份影響，因此志願便是希望能當主持人，工作關係，KK日前榮幸在「女人粉美賞」遇到黃子佼以及擔任潮牌主持時認識到陳明珠，兩位前輩的敬業態度與親和力，都讓KK致敬不已，更是確認想朝主持之路的決心，得知此事，佼哥也在第一時間親自給予KK鼓勵：「謝謝KK的欣賞，主持之路不容易，請加油！祝福你！有問題隨時私信我！」

而陳明珠也以小姊姊身份肯定KK的潛力，對KK說，：「KK口條好、有禮貌，很能帶動現場氣氛！期待未來我們能再次一起主持喔！」有了兩位導師的打氣，以及粉絲的鼓勵，KK覺得自己非常幸運與幸福，他特別點出八月時參加「麗寶演唱會」後，有位粉絲留言：「我記得最清楚的一句話，他說『我不是KK的粉絲，但是我看到的是，我在這個舞台看到是KK那個不認輸的眼神…。』，我看到這句話當場就在回程的車上泛淚，這句話真的是真正鼓勵到我的一句話…，因為我真的不想認輸，花了一個禮拜時間把那首很難的舞學起來！」

微笑甜死人的KK自爆初吻被奪走了！聊到粉絲最關心的愛情，KK有問必答，對於理想型，他表示要愛家人，心地善良外，彼此要聊的來才行，「我其實很愛聊天，如果跟我沒有話題，我會覺得無聊…。」，至於另一半年齡的「廣度」，他則不加思索：「我偏愛姊姊多一點！其實大我十歲也OK！」，此話一出，馬上換得在場所有單身的工作人員姊姊開心驚呼，KK說：「我曾經跟我媽討論過這問題，她說你喜歡就好…。」因此妙問他若是偶像女神，現在為單身的楊丞琳表態要交往，KK立刻用震天雷的音量大喊：「馬上！真的馬上！而且她又是雙子座，我挺看星座的，因為我天秤，比較偏愛風象星座！」

不過他也嚴肅說，目前還是以工作為主，畢竟事業八字沒一撇，想成家立業言之過早，可謂早有「一家之主」的擔當風範！談過三次戀愛的他，是個容易受對方暖心舉動便陷下去的人，國小、國中跟高中都有一次戀愛經驗，KK也聊到國小擔任廣播員時，經常一起播報的女孩，在某天突然握住了自己的手，用行動暗示告白的情愫，讓他好生嚇到，「是握住我的手！不是親！國小就親太早了！我會被我媽打死吧！」KK立即搞笑澄清說。

不過聊到最關鍵的初吻，KK則坦承已經失去第一次，眼見一步步被逼問愛情，讓KK急喊：「我現在很緊張！我快熱死了…我整個背都在流汗啊！」學生時期如此「粉紅泡泡」，KK卻不敢當自己是校草，謙虛說：「如果林佳辰跟我同一間學校，我怎麼跟他比？他真的太帥了！」

「原子少年」比賽完後，KK投入拍攝「扳手阿發」一劇，飾演謝祖武的學生之一，日前甫剛殺青，KK沒能閒著，隨即投入10月16日即將舉辦的生日會準備工作，這是他第一個「2」字頭的生日，他選擇提前與粉絲歡度，也象徵將用更全方位的自己來面對大家的支持，KK也搶先預告當天將帶來唱跳組曲外，還會有近距離互動遊戲時間，「可以穿亮一點！你們的目光就會吸引到我喔！」