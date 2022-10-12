《原子少年》成員何世華（小孩），被爆出感情糾紛引起關注後，今日（12日）他透過師發出新5點聲明提告，並宣布退團，還直接點名許維恩公司「維恩原創國際有限公司林宜慧」，認為對方惡意利用媒體操作並散布不實聲明，已嚴重破壞名譽，對此，許維恩經紀人深感莫名其妙，一一駁斥，並說自己行得正坐得穩，歡迎提告。

許維恩經紀人表示，聲明稿並非由維恩原創或她本人所寫，是由小女生母親所寫，自己僅是幫忙將聲明稿給媒體朋友，且從頭到尾並未以公司名義去幫忙小女生這件事，「因為當事人小女生一直接到媒體詢問情況，所以她母親才會有如此的聲明…現在卻把矛頭指向我及維恩原創公司，真的莫名其妙…原子少年何先生的指控實屬不實。」

另何世華聲明提到，許維恩公司先致電野火娛樂製作人，宣稱希望未來合作，可放棄與女方合約，讓糾紛和平落幕，沒想到遭對方婉拒後，利用女方家人名義撰寫不實之攻擊聲明。

許維恩經紀人也駁斥，「我是在得知此事之後想要了解他們公司的想法，詢問他們有何決定，可告知，因為我們也不想要把事情弄的更糟。只是當時我才掛完電話沒多久，就接到小女生打給我，說她跟她母親因為社工幫她們報警了、婦幼警察局介入調查，要她們立刻前去警局做筆錄，同時她母親寫了份聲明稿，希望我幫她們傳給媒體記者們。」

許維恩經紀人再次表示小女生母親的聲明稿只是要讓社會大眾知道他們為何要提告，「他應針對有無做這些事去反駁或回應才對，怎會要告我、我們公司？」她也強調如果是何先生（何世華）對她個人有任何不滿，歡迎提告，但不要因為自己的官司，去牽扯無辜不相干的人，「請何先生弄清楚，告你的人不是我、不是我們公司，而是那位受害者小女生的母親。」