藝人許維恩與王家梁去年11月登記結婚，中秋連假到馬爾地夫度蜜月，PO出大尺度合照放閃，恩愛模樣讓外界稱羨不已，近日則透過YouTube頻道曝光拍攝婚紗的幕後花絮，只見深V禮服直接開到肚臍，大方露出傲人車頭燈，讓人對於成品相當期待。

許維恩日前在個人YouTube頻道頻道，公開拍攝婚紗幕後花絮，她表示因為疫情和天氣的關係，延期了三次左右，如今終於能成功進行拍攝，心情可說是雀躍不已，棚內開拍時，老公王家梁換上全套黑色西裝，她則以全白魚尾裙登場，不僅凸顯出凹凸有致的魔鬼身材，火辣S曲線更是一覽無遺，第二套則是換上黑色薄紗透視禮服，讓一雙修長美腿若隱若現，增添無限遐想空間。

接著兩人便搭遊艇到牛奶湖進行外景拍攝，只見許維恩換上全白婚紗，胸前深V幾乎要開到腰間，一對傲人北半球直接露出半截，讓人看得血脈賁張，背部更是幾近全裸，整片雪白肌膚全被看光，火辣指數爆表，不過老公王家梁因為出海暈船，還因為身體不適吐了兩次，拍攝完畢後直接倒在沙發上休息。

兩人婚紗拍攝花絮曝光後，粉絲也紛紛留言獻上祝福：「三套婚紗都好美，維恩太美，大王太帥」、「女神男神真的超美，滿滿的幸福感」、「願你們能一直幸福快樂」、「很美哦，男主角也帥」。