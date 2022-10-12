意外什麼時候來真的不會知道，資深媒體人狄志為日前不小心拿錯藥水，把含弱鹼的殺菌藥水，當成眼藥水滴進眼睛，結果痛到衝去眼科掛急診，造成角膜灼傷，好在治療後沒什麼大礙，但回想起來仍心有餘悸。

狄志為透露原本略微疲勞，想點眼藥水舒緩一下，結果誤把含弱鹼的殺菌頭皮藥水，當成眼藥水往左眼滴，一滴下去立刻刺痛到放聲大叫，老婆聽到後趕緊拿生理食鹽水沖洗，再拿人工淚液進行處置，接著就帶他去眼科掛急診，醫生檢查後確認是角膜灼傷，便用大量食鹽水替他徹底沖洗眼睛。

過程中狄志為緊張到不斷詢問是否會瞎掉?醫生表示並不算嚴重，這兩天稍微觀察一下即可，若有問題要立刻回診，也提醒他以後別再這麼粗心，狄志為經歷這場驚魂記後，無奈表示：「實在是不知道自己在幹嘛，大家請千萬不要跟我一樣這麼粗心，我得當獨眼龍兩天」，也不忘提醒所有人：「家裡最好隨時備著生理食鹽水，以防萬一」。

對此，網友紛紛留言：「還好不嚴重，否則後果不堪設想，這兩天眼睛多休息吧」、「一個疏忽，好險沒大礙，早日康復」、「好險沒嚴重到不可收拾，這算不幸中的大幸」、「要謹記用藥，藥袋看清楚以免造成危險」、「下次真的要確認了再使用，眼睛很重要的。好好休息」、「真是太可怕了！下次要多注意」。