新北市市長侯友宜臉書日前發布《改變的勇氣》二部曲，影片紀錄翻轉新北河川風貌，其中提及「新北四大黑龍江」之一的「湳仔溝」，黑污停滯的髒臭溝渠，為何能再度流動，綠意盎然，鳥兒、蝴蝶再現蹤影？新北市政府水利局透過電子書動態形式，以生動活潑的敍事方式，結合動畫、影片、圖片、圖表呈現，讓艱澀難懂的水利工程變得輕鬆易懂，整治過程的重大工程、措施及里程碑，也在《湳能可貴》一探究竟。

電子書《湳能可貴》以簡單易懂方式，呈現板橋母親之河「湳仔溝」的整治策略。(圖/新北市政府水利局提供)

電子書選用深邃的藍色封面，以曲線象徵河川生命力、鳥兒翩然飛翔，與湳仔溝現況的綠意盎然，真實紀錄拍攝到翠鳥、褐頭鷦鶯、磯鷸等各種鳥類，特別收錄民眾對於湳仔溝蛻變的感動。今年一月份由台北市野鳥學會舉辦的賞鳥教育活動，兩個小時觀察到35種鳥類出沒，甚至有住在桃園的年輕父母，帶孩子親身感受生態復甦的美好。市長侯友宜特別到場，親眼所見溝畔鳥兒飛翔，深受感動，多次在公開場合回憶這次經驗，市長非常重視湳仔溝的後續維護，「向大家報告整治階段，接下來要請各位配合，環境要如何來維護，如何把這附近做得更好，讓民眾更喜歡來這休憩！」

《湳能可貴》以七大主題編排，記載整治三部曲大事紀，最近兩年完工的第三階段最為關鍵，水利局究竟如何排除萬難，找出長期一直未能解決的問題癥結，工地第一線的施工人員、水利局同仁，在施工過程中遭遇到的驚險插曲，讓閱讀者如臨現場，感受施工當時的重重困難！電子書也宛如水利人在湳仔溝的冒險記，例如：施工人員鑽進雨污下水道，卻失去聯繫120秒，嚇得大家衝進去找人。溝渠底泥固化處理時，臭氣熏到工人幾乎昏倒，破天荒要求工地要搭建沖洗室。水利局女性工程司鑽進地底管線，結果蟲蟲上身，混身發抖得想尖叫卻拚命忍住。總工程司在河床探勘，卻雙腳深陷泥沼裡拔不出來；為了找出湳雅夜市的污水排放量最大值，同仁半夜摸黑測水量，好幾次滑倒，險些摔進臭得要命的河底；這些不為人知的施工甘苦談，辛苦在髒污溝渠有如忍者龜般穿梭施工的珍貴畫面，全都收錄在湳仔溝的十年變身記。(新北市政府水利局廣告)