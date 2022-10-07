【愛傳媒須文蔚專欄】這是一張1968年的唱片，應當是在四坪大的老家中，最奢華的享受！

聽電影原聲帶？沒錯！媽媽經常放這張小小的唱片，一面只有兩首歌，所以要反覆去重播，媽媽也樂此不疲。用現在的話說，我們兩兄弟可都是在這張「洗腦」歌中度過童年。

《小鎮春回》是楊文淦導演，張美瑤、劉明、夏台鳳、張冰玉主 演的一部「健康寫實」與「淨化道德」的電影，在台南縣東山鄉盛賢村拍攝，由台灣省電影製片廠製作，並在1969年第七屆金馬獎，榮獲最佳劇情片、最佳女配角（張冰玉）、最佳編劇（吳桓）、最佳彩色攝影（鄭潔）等4項大獎。

這張唱片的封套不見了，查不到相關的作曲與演唱資料，有些可惜，台灣電影網上說是駱明道先生的配樂。

根據百度百科：《小鎮春回》講述台灣南部某小鎮陳姓孀婦，薄具資產，育有三女。長女秀蘭性格內向，在家經營小裁縫店；次女秀珍從事理髮業，與鄰村青年林子文相戀；三女秀 玲是台北的一名歌星，結識華僑何志 剛，已論及婚嫁。陳母囿於舊觀念， 要求三婿中必須有一人入贅，以繼承 香火。這時，適逢當局施行新社區計劃，需拆除裁縫店的一部分，陳母不允。秀蘭結識執行新社區計劃的工程師李達新，兩人情愛日增，陳母頗為不快。何志剛雙親催逼，秀玲匆促公證結婚，卻被陳母逐出家門。陳母暫 居另一新社區時，方知新社區發展之必要，對工程師的誤會日漸消解。除夕夜，秀玲在電視上以歌聲傳達思母 之情，又偕志剛再度回家請罪，方獲諒解。三個女兒終於相繼結婚，輪流奉養老母，承歡膝下，母親見女婿各有所成，遂扭轉了招贅的觀念。

還找到了媽媽買給我聽的《小歌手》，就下次再說了！

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

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