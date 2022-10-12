台中龍井區龍津國小師生12日舉辦「百人踩街賀龍津」活動，隊伍繞行到社區信仰中心－楊家「天波府」，獲得廟方熱情歡迎。（龍津國小提供／馮惠宜台中傳真）

台中龍井區龍津國小15日將舉辦百年校慶活動，12日學校於學區內舉辦「百人踩街賀龍津」活動，師生高舉標語彩球邀請社區民眾一起參與學校本周六（15日）百年校慶活動，師生們沿街高舉宣傳道具與彩球，社區民眾也熱情回應，過程熱鬧非凡。

台中市龍井區龍津國小創校迄今已屆百年，孕育造就無數優秀學子奉獻社會。學校自今（111）年初便積極籌劃各項系列活動，期間遇到疫情攪局，導致部分活動延期辦理。所幸疫情趨緩，校方方能順利舉辦各項慶祝活動。其中「百人踩街賀龍津」是校慶前最重要的暖身活動。孩子們興高采烈在老師的指導下，高舉宣傳道具與彩球，熱情歡迎街道民眾一起參與百年校慶。

學校規劃除了重要道路外，更繞行到社區信仰中心－楊家「天波府」，獲得宮廟楊彬目主委及廟宇志工熱情歡迎，校長和全體師生在廟前雙手合十，祈求校慶活動順利，師生平安健康。廟方更熱情款待餐飲並邀請薩克斯風樂團到場助興，孩子們開心地在樂團前手足舞蹈，好不熱鬧。最後回程，校方快閃繞進龍井區農會，快閃祝福一樣創會百周年的龍井區農會，生日快樂！

龍津國小鍾欣男校長表示，「學校就是社區的文化心臟」，冀望這樣的活動凝聚社區眾人之心，一同參與龍津百周年校慶活動，讓地方文化綿延傳承，期待「世紀龍津，煥然一新」，再顯龍津百年風華。