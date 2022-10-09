縣府為改善竹北市區通學及通勤人行道，打造友善人本環境，提出「竹北市高鐵、公三公園及東興國小周邊人行廊道縫補與改善工程」及「竹北市高鐵特區人行廊道縫補與改善工程」2案工程，獲營建署核定2710萬元經費執行，預計年底完工。

縣長楊文科表示，為建設友善民眾的人本人行道，縣府每年推動路面及人行道的整體改善計畫，並以示範道路性質向中央申請經費進行整頓，整合既有周邊相關計畫，串連整體人行環境空間，讓鄉親擁有更友善、舒適與安全的人行品質，讓新竹縣邁向更宜居的城市。

2020年已完成高鐵特區周邊1361公尺人行道整建，這次改善工程將向外延伸540公尺。2021年完成東興國小586公尺通學步道環境改善，這次向周邊支線進行延伸改造，改善約2330公尺，逐步建構友善人行空間路網。

工務處長江良淵指出，竹北市高鐵、公三公園及東興國小周邊人行廊道縫補與改善工程經費2100萬元，施做範圍為六家五路二段、東興圳公三公園周邊人行道改善，總施做長度約2330公尺。

改善工程串接東興圳藍帶，沿線學校和住宅大樓密集，不僅是孩童通學路徑也是民眾休閒散步空間，工程將更新老舊人行道鋪面，重整既有樹穴、設施帶、植栽帶、管道與路緣石等介面，並改善9個路口，設置21座庇護島。

竹北市高鐵特區人行廊道縫補與改善工程經費610萬元，將改善高鐵新竹站周邊人行廊道，施做範圍為復興二路、嘉豐十一路一段及文興路二段人行道，總施長度約540公尺。

改善工程串接高鐵新竹站、水圳公園、集合住宅及商辦大樓，工程將改善鋪面等，透過退縮行人穿越線和加寬路口停等區，減少行車視線死角，增進駕駛者與行人視角及視距，提升行人安全降低交通事故。