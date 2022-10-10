彰化縣長王惠美穿國旗裝現身，王惠美表示，沒有國，那有家，國家的成立是非常不容易，大家要珍惜，期待大家能團結一起，讓彰化持續向前。（吳建輝攝）

共有20個團隊巧思變裝，還有「2022彰化女孩隊」以各行各業的裝扮熱力四射，一起歡樂踩街，沿途各個機關、單位、商家、住宅等，都掛出青天白日滿地紅的國旗，一同歡慶國慶日。（吳建輝攝）

遊行隊伍由文興高中樂儀隊前導。（吳建輝攝）

彰化縣政府歡慶國慶日，10日上午在田中景崧文化教育園區舉辦「彰Fun藝踩 十在精彩」踩街嘉年華，整個田中街道旗海飄揚，一同慶祝國家生日，彰化縣長王惠美穿國旗裝現身，王惠美表示，沒有國，那有家，國家的成立是非常不容易，大家要珍惜，期待大家能團結一起，讓彰化持續向前。

彰化縣政府以踩街嘉年華會的方式慶祝國家生日，共有20個團隊巧思變裝，還有「2022彰化女孩隊」以各行各業的裝扮熱力四射，一起歡樂踩街，沿途各個機關、單位、商家、住宅等，都掛出青天白日滿地紅的國旗，一同歡慶國慶日。

王惠美表示，中華民國「生日快樂」，國家的成立是相當不容易，以烏俄戰爭來看，相當值得大家來警惕，要感謝鄉親過去對縣府政策的支持，也期待未來大家能團結一起，確保鄉親的生命財產安全，讓彰化變得更好更進步。

王惠美也說，感謝大家共同參與一年一度的雙十國慶，在這個後疫情時代裡，今年才得以擴大舉辦國慶活動，因此特別選在台灣米倉田中鎮來舉辦，田中物產豐饒，有號稱全台最有人情味馬拉松的田中馬，最近也將恢復辦理，讓大家看見彰化、看見田中的熱情。

縣府表示，此次國慶活動有20個團隊的巧思變裝，以及「2022 彰化女孩隊」以各行各業的裝扮熱力四射、歡樂踩街，活動中也選出優秀隊伍，並頒發獎金，除了精彩的踩街遊行外，還有優質社區團隊設攤，販售優質農特產，給鄉親一個難忘的國慶假期。